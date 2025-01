Vento derruba tapumes em obra do espelho d'agua na Câmara dos Deputados

O vento forte que atingiu a área central de Brasília no começo da tarde desta sexta-feira (31/1) provocou estragos e assustou visitantes e trabalhadores da Câmara dos Deputados. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento que o vento derruba tapumes que cercam uma obra no espelho d'agua, atrás do prédio principal da Câmara.

No registro é possível observar que os tapumes quase atingem duas pessoas que estão no local. Um homem, uniformizado, salta da rampa em direção ao espelho d'agua — que está seco — para se proteger. Ao final do vídeo é possível vê-lo em segurança. Outro jovem, se assusta com a situação e corre. (veja o vídeo abaixo)

Em nota enviada ao Correio, a Câmara dos Deputados informou que ninguém se feriu no incidente e explicou a obra que está sendo realizada no local.

Conforme a nota, a obra realizada no espelho d'agua tem o objetivo de adequar o sistema de prevenção e combate a incêndio. "Os tapumes que cederam e voaram com a ventania e a chuva eram usados para cercar a parte menor do espelho d’agua, onde ocorrem as obras. Como os trabalhos de demolição já foram encerrados, não será adotado o mesmo tipo de tapume. Hoje mesmo, após esse evento, foi instalada uma barreira com tela de polietileno, afastada da borda do espelho d’água", afirma a nota.

Procurado, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirmou que não foram registrados outros incidentes relacionados à chuva no DF nesta sexta-feira.