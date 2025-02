"Vontade de pegar novinho": homem é suspeito de estuprar adolescente no DF

O menor chegou a gravar um áudio mostrando parte do assédio, com o homem dizendo que "eu tenho vontade de pegar novinho como você" - (crédito: Reprodução)

Policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) prenderam um homem de 28 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele teria atraído um adolescente de 13 anos para sua casa sob o pretexto de irem a uma gira de Umbanda, mas no local cometeu o crime.

Segundo as investigações, ao chegar na residência, o suspeito levou o adolescente para o quarto, onde o despiu, tocou suas partes íntimas, roubou beijos e tentou forçar a prática de sexo oral.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima relatou à polícia que, em determinado momento, conseguiu se desvencilhar e sair da casa. No entanto, ele foi seguido pelo suspeito, que continuou o assediando. O menor gravou em áudio parte do assédio, tendo o homem dizendo que “eu tenho vontade de pegar um novinho como você”.

Leia também: Cármen Lúcia nega pedido de Bolsonaro para anular investigação sobre cartões de vacina

Com as informações, a polícia pediu a expedição do mandado de prisão, cumprido pela polícia. Ele também foi alvo de busca e apreensão por parte dos policiais. O suspeito foi preso em casa, na Ceilândia.

O homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e, caso condenado estará sujeito à pena de 8 a 15 anos de prisão.