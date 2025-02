"Barão das armas" é preso no DF com munição capaz de derrubar aeronaves

Um homem de 50 anos conhecido como o "Barão das Armas" foi preso por suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de armas e munições na tarde desta quarta-feira (05/02), em Vicente Pires. Com ele foi encontrado uma munição calibre .30 antimaterial, que segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), tem a capacidade para atravessar blindagens, edificações fortificadas e até derrubar aeronaves.

Ação foi executada pela PMDF, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e com apoio da sua agência de inteligência. Durante a abordagem pessoal e veicular, os policiais encontraram papelotes de cocaína prontos para venda e dinheiro trocado. Caracteristicas do comércio ilegal de entorpecentes. Dando continuidade às investigações, a equipe foi até a residência do suspeito, onde foi localizado um grande arsenal de armas e munições, além de mais drogas e balanças de precisão.

Entre os armamentos apreendidos estavam três armas longas, dois revólveres e uma pistola, incluindo uma espingarda semiautomática calibre 12, uma carabina Puma .357, um rifle semiautomático .22, uma pistola Glock G17, um revólver .22 LR e um revólver .38. No total, foram apreendidas 120 munições de .357 Magnum; 310 munições de 9mm, aproximadamente 1.000 munições de .22 LR, 68 munições de .38, 32 munições de calibre 12, quatro munições de 7.62, uma munição de calibre .30 e 40 munições de .45.

Entre os objetos apreendidos, estavam um jetloader para revolver calibre .38, uma máquina de passar cartão, balanças de precisão, apetrechos para o fracionamento de drogas, três carregadores de pistola, três carregadores de calibre 12 gauge, dois punhos de revólver, um tambor de revólver calibre .22, um celular e R$ 310,00 em dinheiro. No que se refere às drogas, foram recolhidas 16 porções de cocaína e uma porção maior do entorpecente. O suspeito foi encaminhado à 8ª delegacia para as providências cabíveis.

Foragido

Ainda nesta quarta-feira (5/2), o Bope recapturou um homem foragido há mais de 10 anos do sistema penal pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e traição. O Correio apurou que o criminoso, identificado, Roberto Pereira da Silva, foi preso em Planaltina-DF.