Oficina de lenços ensina amarrações variadas para pacientes com câncer

Profissionais do Hospital de Base realizam oficina de lenços com pacientes oncológicos - (crédito: Divulgação/IgesDF)

A equipe de profissionais do Serviço de Saúde Funcional do Hospital de Base (HBDF) promoveu uma oficina de lenços, que ensinou amarrações variadas para pacientes com câncer. Também foi entregue um fôlder com o passo a passo das técnicas.

A ação foi alusiva ao Dia Mundial do Câncer, em 4 de fevereiro, que reforça a importância da prevenção da doença. Já o lenço é um símbolo importante para demonstrar solidariedade aos pacientes oncológicos que lutam contra a doença.

As pacientes participaram de uma sessão de capoterapia, uma vertente da capoeira que utiliza elementos para a prática de atividade física adaptada e orientada aos idosos. A técnica adaptou os movimentos da modalidade esportiva às necessidades de pessoas que não têm o hábito de praticar atividades físicas.



A chefe do Serviço de Saúde Funcional, Agda Ultra, explicou que atividades e oficinas como essas ajudam a aliviar o estresse, a ansiedade da doença e do processo de internação e de isolamento social. Ela ressaltou que o lenço é um símbolo de luta contra o câncer e que as atividades ajudam na reintegração social e no resgate da autoestima nos pacientes.



Durante a oficina, muitas pacientes se mostraram emocionadas, animadas e motivadas, compartilhando experiências e histórias. Algumas expressaram gratidão e satisfação com a experiência, destacando a importância de momentos como esse para o seu bem-estar emocional.



Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF)