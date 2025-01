Mercado fitness do Distrito Federal crescerá 18% este ano

Com o auge do verão, os brasilienses buscam intensificar a prática de atividades físicas visando o corpo que consideram o padrão dos sonhos. A ambição fomenta o comércio varejista de artigos esportivos e de academias, atraindo cada vez mais consumidores. O setor fitness promete um crescimento de 18% neste ano, segundo previsões do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista).

O mercado de academias e artigos esportivos está aquecido na capital, impulsionado pelo aumento da busca por atividades físicas e cuidados com o corpo, especialmente no início do ano. Esse aumento reflete-se na busca por academias e atividades ao ar livre, como corrida e ciclismo. A população tem reconhecido cada vez mais a importância da atividade física para a saúde mental e emocional.

De acordo com informações do Sindicato das Academias do DF (Sindac), além da movimentação direta no comércio, o setor de saúde corporal tem impactos positivos na economia e na sociedade. Segundo, a presidente do Sindac, Thaís Yeleni Ferreira, 44, o mercado de academias na capital está muito aquecido. "É de fundamental importância para a saúde da população, não só a saúde física, mas a saúde emocional. Há comprovações de que quem faz atividade física tem mais disposição, foco e alegria de viver", enfatizou ao Correio.

A presidente do Sindac explica que é essencial a mudança da população para hábitos saudáveis. "No mundo em que vivemos hoje, com muita informação e um ritmo muito acelerado, se movimentar é uma necessidade básica. Então, chega agora no começo do ano, e as promessas e os objetivos de mudança fomentam o mercado", acrescentou.

Thaís Yeleni declarou que seria importante a criação de políticas públicas de conscientização para que as pessoas se mantenham ativas. "A cada um dólar investido em exercícios físicos economiza-se três dólares em hospitais, médicos e remédios. Não precisa ser muito inteligente para ver que investir na prevenção não é só uma questão de ausência de doença, mas torna as pessoas mais produtivas. Elas se relacionam melhor e geram um impacto na sociedade diferente daqueles que não são ativos", afirmou.





Mercado

O Sindivarejista aponta que a previsão para 2025 é de que o setor movimente cerca de R$ 5 milhões a mais do que no ano passado, envolvendo tanto redes de academias, quanto lojas de artigos esportivos. O crescimento é atribuído à valorização da estética e da saúde após a pandemia, como explica Geraldo Araújo, empresário e proprietário da rede Globo Esporte. "Hoje, a população está muito focada em cuidar do corpo. No verão, principalmente, temos um aumento no faturamento. Esse período marca a felicidade do lojista de material esportivo, porque atrai a atenção das pessoas que querem modelar o corpo para aproveitar as férias", explicou.

Segundo Geraldo Araújo, suas lojas têm registrado alta na venda de itens e para 2025 ele espera um aumento de mais de 12% no faturamento. Produtos como tênis, que variam de R$ 600 a R$ 1.800, têm sido os mais procurados. "Hoje em dia, quando você compra um tênis, precisa também de um short adequado, uma camiseta adequada e um boné. Com tudo isso, o cliente monta um mix de produtos que a loja tem de estar atualizada para oferecer", destacou.

O Atacadão de Suplemento, na 107 Sul, tem sido um dos pontos de fomento ao mercado de produtos que auxiliam o desenvolvimento nos treinos. "Somos uma loja multimarca, trabalhamos com muita variedade de produtos. Temos vários tipos de whey protein, creatina, pré-treino, barrinha de proteína, pasta de amendoim, hipercalórico, encapsulado com omega 3, coq10, vitamina B, vitamina D, multivitamínico, termogênico, entre outros, visando contribuir com o rendimento dos nossos clientes", declarou Maria Eduarda Kominami, 29, coordenadora de marketing da empresa.

Segundo ela, no início de ano, após as festas de Natal e ano-novo, a loja recebe mais clientes, pois é o momento em que as pessoas estão focadas no "projeto verão". Kominami revela que a empresa está trabalhando na projeção do ano de 2025, mas as expectativas estão altas. "Projetamos um aumento de 20% a 30%, porque estamos trazendo novas estratégias e marcas para as lojas", relatou.

Hábitos saudáveis

O publicitário Fernando Kern, 42, e a esposa dele, Norman Karla, 33, farmacêutica, investiram cerca de R$ 2 mil em equipamentos e roupas para atividades físicas no início deste ano. Eles também gastam mensalmente com academia e suplementação. "Desde que começamos, nossa qualidade de vida melhorou muito. Temos mais energia, disposição e até nosso sono ficou melhor. Estar acompanhado ajuda a manter o ritmo", compartilhou Fernando.

Ele contou que o casal foi às compras no primeiro dia de 2025. "Adquirimos tênis novos, roupas, pochete, garrafinha de água, boné e óculos. Tem dois anos que estamos juntos nesse desafio e já notamos a diferença no fôlego, a pele melhorou, o cabelo, e emagrecemos também", disse o publicitário.

Para Norman, treinar ao lado do esposo tem ajudado a manter a constância nos exercícios. "É muito bom porque nós damos força um para o outro. Se for para ir sozinha, muitas vezes você desanima e aí escolhe ficar no conforto de casa. Em muitos casos, o parceiro não acompanha e para nós tem sido maravilhoso", ressaltou.

Orlando Clap Filho, 67, engenheiro elétrico, que pedala e pratica remo, reforça a importância do investimento em saúde. "Nos últimos 10 anos eu venho com uma prática esportiva mais regular. É uma forma de retardar o envelhecimento e manter a vitalidade. Faço um investimento intermediário, pois a minha bicicleta e equipamentos custaram cerca de R$ 3 mil, e é um gasto que vale cada centavo", explicou.