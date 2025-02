Detran oferece curso gratuito para mulheres em transporte coletivo

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) continua com as inscrições abertas para mulheres que desejam fazer o curso de transporte coletivo de passageiros. As interessadas devem se candidatar na Escola Pública de Trânsito, na 906 Sul, das 8h às 18h. As aulas vão de 10 a 28 deste mês, das 18h às 22h, no mesmo local de inscrição.

A formação é gratuita para mulheres maiores de 21 anos habilitadas na categoria D que já atuam ou desejam atuar na área de transporte coletivo. O curso integra o programa Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe, que capacita o público feminino em cursos especializados de trânsito, além de ajudá-las no mercado de trabalho.

Desde outubro de 2023, o programa capacitou centenas de mulheres nos cursos de condutoras de veículos de emergência, transporte escolar e transporte coletivo de passageiros.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)