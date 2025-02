Helicóptero do Detran-DF transporta mais um coração para o ICTDF

A aeronave Sentinela, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), realizou o segundo transporte de coração de 2025, para transplante na capital do país, na noite dessa quarta-feira (5/2).

O órgão veio de Anápolis para Brasília, em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB), e foi transportado, da Base Aérea para o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), no Cruzeiro, pelo helicóptero do Detran-DF, denominado Sentinela.

Na operação dessa quarta-feira (5/2), a tripulação do Sentinela foi formada pelo comandante Sérgio Dolghi, o copiloto Bruno Faria e o operador aerotático Mário César Mariones.

Este foi o 79º coração transportado pela unidade de Operação Aérea do Detran-DF, desde 2015, em parceria com a Central Estadual de Transplantes (CET). De acordo com o departamento, o uso do helicóptero do Detran no transporte de órgãos para transplantes garante a agilidade necessária para salvar vidas.