Morto a tiros por vizinho era dono de empresa de transporte escolar: "Querido"

Morto ao ser baleado na porta de casa, Adriano de Jesus, 50 anos, era tido como uma pessoa querida por familiares, vizinhos e funcionários da empresa que gerenciava. O empresário foi assassinado na manhã desta quinta-feira (6/2) por um vizinho. O autor do crime é Francisco Evaldo de Moura, 56, que está foragido.

O ataque a tiros foi registrado por câmeras de segurança da via, na QR 408 de Samambaia Norte. Segundo a investigação, o crime foi motivado pela disputa por vagas em um estacionamento público. Francisco teria se enfurecido após o filho de Adriano, Gabriel Ferreira, 20, estacionar um Fiat Bravo prata no local onde o comerciante costumava parar seu veículo. Na filmagem, é possível ver a discussão e o momento em que o autor dispara contra pai e filho. Após o crime, Francisco fugiu.

Adriano era querido no bairro. "A vida dele era dividida entre o trabalho e a igreja, onde tocava violão. Muito tranquilo, um grande amigo", conta Eraldo Martins, 52, que mora a poucos metros do local onde ocorreram os disparos. A vítima foi assassinada após levar quatro tiros, dois no pescoço e dois no tórax. "Morreu nos braços da esposa, já dentro de sua casa", conta Marcela Mendonça, 52, amiga de longa data de Adriano.

Junto à esposa, Adriano comandava uma empresa de transporte escolar, a TransLegal Transporte Escolar -Tia Elaine e Tio Adriano. O empresário fazia o deslocamento de alunos moradores de Samambaia Sul e Norte. Nas redes sociais, não faltavam elogios para o serviço prestado pelo casal. "Vocês são muito atenciosos e gentis. Só tenho elogios. Simpatia e profissionalismo! Vocês são os melhores", estão entre os comentários. Em outros posts, clientes lamentaram a morte de Adriano. "Meus sentimentos. O tio Adriano sempre foi uma ótima pessoa. Levou meus filhos por anos, uma pessoa maravilhosa. Que Deus o receba e a Justiça seja feita."