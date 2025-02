Jovem que matou homem com facada na perna em Brazlândia é presa na Estrutural

A jovem acusada de matar um homem com uma facada na perna em Brazlândia foi presa pela Polícia Militar escondida na casa de familiares, na Chácara Santa Luzia, na Estrutural. Cleudo Pereira de Abreu, 34, foi golpeado em uma rua de Brazlândia, nessa quarta-feira (5/2). A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por uma suspeita de estupro cometido pela vítima contra a irmã da autora, uma menina de 10 anos.



Conforme consta no boletim de ocorrência, a PM recebeu a informação sobre o possível paradeiro de Thaís Batista Ferreira. As equipes se deslocaram à casa de um dos tios dela, na Estrutural, que franqueou a entrada dos policiais. De acordo com a corporação, a jovem estava deitada no sofá vendo televisão e na companhia de um irmão.

Aparentemente, segundo o PM condutor da ocorrência, Thais aparentava sinais de confusão mental e não conseguia manter diálogo lógico. A jovem foi conduzida à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para o cumprimento do mandado de prisão.

Suposta motivação

A Polícia Civil investiga a suposta motivação do homicídio cometido pela jovem. Na noite dessa terça-feira (4/2), Thais procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra Cleudo. Em depoimento, a jovem acusou o rapaz de estuprar a irmã dela. Os policiais deram início às investigações sobre o possível abuso.

Nesta quarta-feira, a jovem teria se deparado com Cleudo no meio da rua, na Vila São José, em Brazlândia. Câmeras de segurança da via registraram o homicídio. A mulher percebe a aproximação do rapaz e desfere golpes de faca na perna dele, próximo às partes íntimas. Ferido, o homem sai caminhando pela calçada, chega a se apoiar no portão de uma casa e cai em seguida.

De acordo com o delegado-chefe da 18ª DP, Fernando Cocito, os investigadores estão em tratativas para a rendição da autora. “A possível acusação de estupro está em apuração. Ainda é tudo preliminar”, ressaltou.