Saiba quem é o suspeito de assassinar vizinho a tiros em Samambaia

O homem suspeito de atirar contra pai e filho na manhã desta quinta-feira (6/2), em Samambaia, é Francisco Evaldo de Moura, 50 anos. Ele fugiu após o crime e, até o momento, permanece foragido.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A briga entre os vizinhos, que terminou em assassinato, ocorreu às 9h30. Câmeras de segurança de residências registraram o desentendimento e o momento em que o autor desfere os disparos contra pai e filho, que ainda não tiveram suas identidades divulgadas. O Correio apurou, por meio de fontes policiais, que a vítima, identificada como sendo o pai, morreu no local.

Segundo informações repassadas à reportagem, a vítima era proprietária de alguns ônibus de transporte escolar. O autor fugiu após cometer o crime e, até o fechamento desta matéria, não havia sido localizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foi acionado para atender à ocorrência, a vítima morreu no local. Ele foi identificado pelas iniciais A.J.G. e tinha 50 anos. A corporação verificou que o homem apresentava perfurações no pescoço e na região do tórax.

*Aguarde mais informações