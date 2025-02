Casal é preso por furto e tráfico de drogas após arrombar lanchonete no Gama

Um casal foi preso, suspeito de furtar uma lanchonete no Setor Central do Gama, na madrugada desta quinta-feira (6/2). Vídeos das câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o homem entra pelo telhado do estabelecimento. Veja:

O crime só foi percebido pela manhã, quando os proprietários chegaram para abrir o estabelecimento e encontraram sinais de arrombamento. Policiais do GTOP 29 do 9º Batalhão de Polícia Militar (PMDF) conseguiram localizar a dupla, mas se depararam também com uma situação de tráfico de drogas. Foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de sete celulares e um tablet com restrição de roubo/furto.

Os policiais também apreenderam um simulacro de arma de fogo, material para embalagem de drogas e diversos cartões de crédito e documentos de possíveis vítimas. Os dois foram conduzidos à 20ª Delegacia (Gama), onde foi registrado o flagrante.