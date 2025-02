Vídeo: homem é esfaqueado em atacadista no Areal

Três homens invadiram um mercado atacadista no Areal e um deles esfaqueou uma vítima que estava no local. Em vídeo cedido ao Correio, é possível ver um dos suspeitos tentando dar uma facada em um homem. Ele era o golpe e então outro suspeito vem pelas costas e atinge o homem com uma arma branca. Os três fugiram do local em um Fiat Uno branco. A Polícia Militar do DF foi acionada e patrulhou a área em busca dos autores, mas eles não haviam sido localizados até o fechamento desta reportagem.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



Morre o advogado Wolney Lima, filho do ex-governador Wilson Lima

DF tem emprego para professor e analista de RH com salário de R$ 3 mil

"Vontade de pegar novinho": homem é suspeito de estuprar adolescente no DF



O caso ocorreu na última quarta-feira (29/1) e não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Qualquer informação sobre o caso pode ser comunicada à PM pelo telefone 190.

* Com informações da PMDF