Irmãos suspeitos de assassinato de empresário são detidos pela Polícia Civil

O corpo do empresário Eliel Nascimento foi encontrado com sinais de violência na tarde desta sexta-feira (27/12 - (crédito: Divulgação )

Dois irmãos foram presos, apontados como os principais suspeitos pelo assassinato do empresário Eliel Nascimento. A dupla foi conduzida à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), neste sábado (27/12). Segundo o delegado-chefe da unidade, Ricardo Viana, apesar das diligências e depoimentos realizados ao longo do dia, a Polícia Civil (PCDF) não formalizou a prisão em flagrante dos suspeitos, que seguem sendo investigados.

Leia também: Empresário desaparecido em Sobradinho é encontrado morto em mata

Eliel, proprietário de um estabelecimento de motos, foi encontrado morto em uma área de mata na Fercal, em Sobradinho II, com pelo menos cinco perfurações no corpo. Ele estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (26/12), quando teria saído do trabalho para atender a um suposto pedido de socorro de outro motociclista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A última localização obtida pela família indicava que o empresário havia passado pelo bairro Ciplan, também na Fercal. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar a autoria e a motivação do crime.