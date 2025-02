Morto a tiros por vizinho, Adriano de Jesus é velado em Taguatinga

O corpo de Adriano de Jesus Gomes, morto a tiros por seu vizinho nesta quinta-feira (6/2) durante uma briga, está sendo velado na Igreja Imaculada Conceição SMT, em Taguatinga, local que Adriano frequentava com à família e no qual participava da banda, tocando violão e cantando. A cerimônia será realizada até as 15h e o velório reúne familiares, amigos e colegas da paróquia, que se despediram e celebraram a memória de Adriano.

“O Adriano era uma pessoa que até a voz acalmava a gente. Nunca vi ele brigar, nunca vi ele gritar, nunca o vi nervoso", conta Claudia Nascimento, 56 anos, amiga de Adriano há mais de 20 anos.

Adriano morava com a esposa Elaine e o filho Gabriel, em Samambaia. O crime aconteceu por volta das 9h30 e câmeras das residências registraram o momento em que o autor dos disparos, Francisco Evaldo de Moura, de 50 anos, atirou contra Adriano. O suspeito fugiu da cena do crime e se entregou à Polícia nesta sexta-feira (7/2).

Segundo o primo de Adriano, Emanuel Magalhaes, 28 anos, Francisco discutia com a família há muitos anos e premeditou o crime. “Ele já batia diversas vezes no portão antes do crime em outros dias. Tudo indica que foi premeditado, porque ele já foi armado”, contou Emanuel.