Previsão do tempo: sábado (8/2) será de muitas nuvens e chuvas isoladas

Fim de semana no DF será de muitas nuvens e chuvas isoladas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O fim de semana no Distrito Federal será de altas temperaturas e céu encoberto. Neste sábado (8/2), os termômetros podem registrar a temperatura máxima de 28°C, enquanto a umidade mínima chega na casa dos 55%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No período da tarde, chuvas isoladas devem acontecer pela região do DF.

O domingo (9) seguirá com máxima de 28°C, enquanto a umidade mínima pode chegar aos 40%. A expectativa é de céu encoberto pelas nuvens, mas sem previsão de chuvas. O tempo nublado e com a possibilidade de precipitações deve continuar até quarta-feira (12).

Na segunda-feira (10) e na terça-feira (11), a previsão é de trovoadas isoladas. Na quarta, a temperatura aumenta e chega a 30°C.

Atenção

No momento, não há alertas de perigo relacionados às precipitações, mas vale se atentar a alguns cuidados. Confira: