Motorista que colidiu contra a cerca do Palácio do Jaburu tinha alugado o carro

Jovem de 23 anos colidiu carro contra a cerca do Palácio do Jaburu - (crédito: Divulgação/PMDF)

O carro que colidiu contra a cerca do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, na madrugada deste sábado (8/2) era alugado. O modelo da batida é um Nivus branco, que teve a dianteira danificada por conta do acidente. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a motorista era uma jovem de 23 anos, que apresentava sinais aparentes de embriaguez.

No local, a mulher foi encontrada pelos militares sentada no chão com forte cheiro de bebida alcoólica. Ela havia tentado solicitar um veículo por aplicativo para ir embora, mas foi impedida por um militar do Exército que estava na guarita e presenciou o ocorrido. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro.

À polícia, a jovem não conseguiu responder a perguntas básicas, como nome, data de nascimento, horário e endereço residencial. A PMDF também informou que ela apresentava fala alterada, olhos vermelhos, além de comportamento arrogante e tom irônico. Diante da situação, foi dada voz de prisão à mulher, que foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia.