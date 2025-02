Mulher que colidiu carro contra cerca do Jaburu não possuía habilitação

Jovem de 23 anos colidiu carro contra a cerca do Palácio do Jaburu - (crédito: Divulgação/PMDF)

Shara Fornalevicz, mulher que colidiu um carro contra a cerca do Palácio do Jaburu, não possuía carteira de habilitação. Após o acidente, a mulher de 23 anos se recusou a fazer teste do bafômetro, mas a embriaguez foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por meio do auto de constatação. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (8/2).

Segundo os militares, a jovem apresentava um forte cheiro de bebida alcóolica, fala alterada e olhos vermelhos. Ainda de acordo com os policiais, Shara não conseguiu responder a perguntas básicas, como nome, data de nascimento, horário e endereço residencial.

Após o acidente, Shara teria tentado solicitar um carro por aplicativo para ir embora da cena, mas foi impedida por um militar do Exército que estava na guarita e presenciou o ocorrido.

Diante da situação, foi dada voz de prisão à mulher, que foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia. Ela foi liberada mediante fiança paga pelos familiares, no valor de R$ 15 mil.