Simulação mostra efeitos de impacto de asteroide no DF

Desde que foi descoberto em 27 de dezembro do ano passado, o asteroide 2024 YR4 entrou no radar dos astrônomos por conta do risco de colisão com a Terra em 22 de dezembro de 2032. Desde então, as chances só fazem crescer. Era 1,2%, passou para 1,6%, subiu para 1,9% e, na semana passada, chegou a 2,3%. Trata-se de uma probabilidade de um a cada 43 eventos.

Os cientistas alertam que não há motivo para pânico, afinal ainda são necessárias muitas observações. Nem o tamanho do asteroide se sabe ao certo, seria algo com um diâmetro entre 40m e 90m, com altura estimada de um prédio de 18 andares. Além disso, o 2024 YR4 está no terceiro nível da Escala de Risco de Impacto de Turim, que é dividida em níveis de 0 a 10.

O nível 0 é para asteroides que não apresentam risco, não têm chances significativas de impacto ou não são grandes o suficiente para atravessar as camadas da atmosfera. Já o nível 10 é caracterizado por asteroides de colisão certa e de potencial de destruição a nível global, podendo colocar a humanidade em risco.

Geralmente, as probabilidades de impacto são maiores no início, mas ao longo do tempo chegam a zero, o que faz com que o YR4 esteja fora da margem natural. Mas, com esse porte, o YR4 pode causar danos graves no local de impacto e arredores, porém, em média, um assim só cai a cada poucos milhares de anos.

A área de possível impacto ainda é bem ampla. Vai da América do Sul (com chance maior para Equador, Colômbia e Venezuela), passando pelo Oceano Atlântico, até a África, Iêmen, Omã, Índia e Bangladesh. Como o Distrito Federal está na rota possível, qual seria os danos que a rocha causaria à capital federal?

Uma simulação de caráter meramente ilustrativo no site Neal.Fun, especializado em analisar o impacto de asteroide em regiões da Terra, mostra que o grau varia de acordo com o tamanho da rocha. Confira a simulação feita com o pedregulho atingindo a Terra, na altura da Rodoviária do Plano Piloto, a 20km/s e em um ângulo de 45º:

Se o 2024 YR4 tiver 40m

Propagação das ondas de energia que atingiriam os prédios na parte central de Brasília, caso o asteroide tenha 40m e colida com a Rodoviária do Plano Piloto (foto: Reprodução/Neal.Fun)

Asteroide explodiria 6,6 km acima do solo

A explosão seria equivalente a cinco megatons, o equivalente a 5 milhões de dinamite

Um impacto deste tamanho acontece aproximadamente a cada 411 anos

Bola de fogo com 1,3km de largura

Roupas pegariam fogo a 9,1km do impacto

Árvores pegariam fogo a 24km do local da colisão

Onda de choque de 187 decibéis

Prédios num raio de 3,6km poderiam colapsar

Casas de até 7,5km de distância poderiam desabar

Se o 2024 YR4 tiver 90m

Cratera que seria aberta na parte central de Brasília, se o asteroide tiver 90m e acertar a Rodoviária do Plano Piloto (foto: Reprodução/Neal.Fun)

Surgiria uma cratera com 2,2km de largura com 471m de profundidade

A explosão seria equivalente a 45 megatons, o equivalente a 45 milhões de dinamite

Mais energia seria liberada do que a maior bomba nuclear já testada

Um impacto deste tamanho ocorre, em média, a cada 4.000 anos

Onda de choque de 234 decibéis

Prédios num raio de 15km poderiam colapsar

Casas de até 21km de distância poderiam desabar

Quase todas as árvores num raio de 22km seriam derrubadas

Haveria um terremoto de magnitude 5.6 na escala Richter, podendo ser sentido a 30km de distância