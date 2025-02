UPA de Vicente Pires inaugura telemedicina pioneira no Centro-Oeste

A UPA de Vicente Pires a primeira do Centro-Oeste a oferecer telemedicina - (crédito: Alberto Ruy/IgesDF)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vicente Pires, localizada na Rua 10, comemora o terceiro aniversário neste mês com uma novidade: a implementação da telemedicina, tornando-a a primeira do Centro-Oeste a oferecer esse serviço. O projeto-piloto, que está em fase de testes e deve ser lançado oficialmente no próximo mês, permitirá que pacientes classificados como não urgentes recebam atendimento remoto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O modelo funcionará da seguinte forma: após a triagem presencial, o paciente será direcionado a um consultório equipado para a teleconsulta. Um técnico de enfermagem estará presente para auxiliar no atendimento, encaminhar exames e imprimir documentos, como receitas e atestados, se necessário.

*Com informações do IgesDF