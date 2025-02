"Agi por instinto", conta vítima esfaqueada na Vila Planalto

Facadas e atropelamentos marcaram a noite deste sábado (8/2) na Vila Planalto. Pouco antes das 23h, na Rua 11, dois homens foram esfaqueados — um deles, ao tentar impedir um motorista que estava avançando com o carro sobre os pedestres. Segundo testemunhas ouvidas pelo Correio, o homem que dirigia o carro chegou a atingir algumas pessoas com o veículo. O crime aconteceu perto de uma festa que ocorria na região. Após o encerramento do evento, os participantes estenderam o festejo para a via pública.

Em entrevista, uma das pessoas que levou a facada revelou que “não entendeu o que aconteceu”. “Eu estava na frente de um bar, encostado na parede, quando vi um carro passando muito rápido. Aparentemente, o motorista chegou a atropelar alguém e, na hora, fiquei bem revoltado”, lembrou o homem que preferiu não se identificar.

“O sangue subiu à cabeça e fui tirar satisfação com ele. Agi por instinto, não cheguei a pensar se ele poderia estar armado”, admite. A última memória dele é a da porta do banco de trás do carro abrindo, momento em que ele viu uma mulher e uma criança no banco de trás. “Logo em seguida, senti uma pontada em cima da clavícula”, contou.

O homem disse que não soube identificar se foi o motorista ou outra pessoa que desferiu o golpe. “Só sei que comecei a sangrar bastante. Ainda assim, tentei ir atrás do motorista, mas senti alguém jogando algo em mim. Aí fui para uns escombros e, quando me recordo, já estava recebendo os primeiros socorros”, relatou ao Correio.

Ele foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Lá, realizou exames e passou a noite em observação, sem maiores agravamentos, e retornou para casa pela manhã.

O outro homem que foi esfaqueado também foi atendido no Hospital de Base, estável e com ferimentos leves. Não se sabe se as duas agressões estão relacionadas.