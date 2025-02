Bloquinho para mulheres promove aulas de fitdance e snacks gratuitos

Com aulas de FitDance, DJ, concurso de fantasias, distribuição de snacks saudáveis, além da presença e animação da apresentadora Carmela, o Bloco Folia Delas acontecerá em 22 de fevereiro, na quadra 308 Sul, ao lado da loja Topmedlar, a partir das 8h30.

De acordo com Luciana Sales, idealizadora do projeto, a ideia é presentear a mulher brasiliense com um encontro pré-carnavalesco diferente.

"Teremos uma manhã voltada para o autocuidado, para o universo feminino, para a rotina saudável e para a melhora da saúde física e mental”, explica.

A entrada no evento que é inédito em Brasília, por reunir apenas mulheres e o universo do bem-estar em um bloquinho pré-carnavalesco, é gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível.