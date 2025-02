Homem é preso no telhado de uma casa após furtar motocicleta em Taguatinga

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (11/02) após furtar uma moto em Taguatinga, próximo ao Shopping JK. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe realizava um patrulhamento na região quando foi acionada pelos seguranças do shopping, que monitoraram o suspeito. Ele teria furtado o veículo minutos antes e retornado ao estacionamento para pegar outra motocicleta.

De acordo com os militares, ao perceber a chegada da viatura, o homem fugiu correndo, deixando para trás ferramentas que seriam usadas no furto. Os policiais o perseguiram a pé e com a ajuda de moradores descobriram que o homem estava escondido em uma residência abandonada. Segundo a PMDF, o suspeito foi encontrado no telhado da residência, dentro de uma caixa d'água. Ele foi preso e conduzido à 12° Delegacia de Polícia.

Confira o vídeo: