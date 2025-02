Ibaneis homenageia Mayara Noronha pelo aniversário: 'Eu te amo!'

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, utilizou sua conta no Instagram, nesta quarta-feira (12/2), para parabenizar a mulher, a primeira dama do DF, Mayara Noronha.

"Meu amor, mulher de fé e de trabalho, uma mãe tão dedicada. Parabéns pelo seu dia e que Deus te abençoe sempre. Eu te amo", escreveu o governador, que também publicou imagens dos dois juntos ao longo dos anos.

Ibaneis e Mayara estão casados desde 2019, quando oficializaram a união. O casal tem um filho, Mateus, de 6 anos.

Confira as fotos publicadas pelo governador: