DF tem máxima de 31 ºC e segue em alerta para chuvas fortes

Nesta quinta-feira (13/2), o DF amanheceu com temperatura mínima de 18 °C, registrada na Estação Meteorológica do Gama. Segundo o Instituto Nacioanal de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para o dia é de 31 °C e a umidade relativa do ar varia entre 95% e 35%. Apesar das manhãs mais amenas, a previsão para os próximos dias é de que as tardes sejam mais quentes e com chuvas esparsas.

A meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, alerta que, embora as manhãs sejam frescas, o calor e a possibilidade de chuvas fortes devem dominar o resto do dia. "As temperaturas permanecem elevadas e o céu pode apresentar nuvens carregadas ao longo da tarde, com chuva moderada a forte", explicou ao Correio.

Para quem planeja atividades ao ar livre no final de semana, a previsão é um pouco mais favorável. A especialista indica que as chances de chuva diminuem consideravelmente, com tempo mais aberto e temperaturas mais elevadas. Assim, o brasiliense pode aproveitar o fim de semana para curtir atividades externas, com menos riscos de precipitações intensas.

Em relação à previsão para os próximos dias, Dayse Moraes destacou que, apesar do alerta de chuva, a condição de tempo fechado deve diminuir. "A tendência é que, após esta semana, as chuvas se tornem mais esparsas e as temperaturas subam um pouco", afirmou a meteorologista.