Feijoada pré-carnaval à beira do Paranoá 

A coluna Viva Brasília, do Correio, e o restaurante Izzi Wine Garden promovem, dia 23, uma feijoada para celebrar o carnaval no melhor estilo à beira do Lago Paranoá. O evento, cujos ingressos podem ser adquiridos por meio do QR Code, ocorre a partir das 13h, no Pontão do Lago Sul.

Além do prato tipicamente brasileiro que protagoniza a comemoração, buffet farto, música ao vivo, animação e enfeites de temas carnavalescos marcam o momento de confraternização entre leitores e colunistas, que, além de interagirem, farão cobertura do evento e dos convidados.

Sobre o Izzi Wine Garden, o assessor de relações institucionais do Correio Miguel Jabour, que assina a Viva Brasília, ao lado de Mariana Campos, diz que o espaço é "o lugar próprio para se comer uma feijoada e confraternizar em um domingo com muita tranquilidade".

O restaurante fica no Pontão — "um dos lugares mais aprazíveis de Brasília", segundo o colunista — e reúne público das mais variadas idades, assim como a coluna e o blog que enfatizam a vivacidade da capital federal. A afinidade entre os promotores da celebração, portanto, marca também o encontro entre os personagens que agitam as páginas do jornal e da internet.

Entradas para a confraternização podem ser garantidas pelo QR code que leva ao Sympla. Elas custam R$ 120, no primeiro lote, e incluem gastronomia à vontade.

Adquira seu ingresso para a feijoada pré-carnaval (foto: Correio Braziliense)