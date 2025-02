BP Bruna Pauxis

A chefe da pasta, que afirmou que as expectativas são altas para este primeiro ano com a lei - (crédito: Cássia André/CB/DA Press)

Com a Lei nº 15.100/2025, o ano escolar nas escolas públicas no Distrito Federal começou, oficialmente, sem celulares. Nesta segunda-feira, cerca de 470 mil alunos do DF voltaram às salas de aula e muitos sequer trouxeram o aparelho na mochila, visto que a proibição se estende para o horário de intervalo entre as aulas.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, afirmou que as expectativas são altas para este primeiro ano com a lei que proíbe o uso do celular. “É essencial que o aluno não tire o foco das aprendizagens, ter uma boa formação geral básica. E durante o recreio, a socialização é importante. O cidadão precisa socializar”, declarou a secretaria durante a abertura do ano letivo no Colégio Cívico Militar (CCM) CED 07 de Ceilândia.

Aprovação nos vestibulares

Hélvia Paranaguá também celebrou a notícia que 10% dos aprovados em medicina na Universidade de Brasília (UnB) são alunos de instituições públicas. “De 20 vagas, dois são estudantes da rede pública. E são meninos periféricos, uma de Recanto das Emas e outro de Brazlândia”, contou.

Segundo a secretária, ainda estão sendo levantados dados sobre o quantitativo total de estudante de escolas públicas aprovados nos vestibulares, mas o número é positivo. “São centenas de estudantes e a gente comemora muito”, ressaltou.