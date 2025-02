Corredor do Túnel Rei Pelé ganha mais nove linhas de ônibus

Mais nove linhas de ônibus reforçam o atendimento no Boulevard do Túnel Rei Pelé - (crédito: Reprodução: Agência Brasília)

A partir desta sexta-feira (14/2), mais nove linhas de ônibus começam a operar no corredor exclusivo do boulevard do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga. Com o reforço, a via passa a contar com 41 linhas e um total de 168 coletivos em circulação. Operadas pela Viação Marechal, ao todo, somam 34 veículos, garantindo um acréscimo de 235 viagens semanais - sendo 186 nos dias úteis, 37 aos sábados e 12 aos domingos.

Trajetos

As novas linhas 300.1, 336.1, 336.2, 383.1 e 932.3 passarão a atender os passageiros na Parada 1, com destino à Rodoviária do Plano Piloto. Já os usuários que utilizarem 376.2 e a 942.1 poderão embarcar na Parada 3, para a W3 Norte. Enquanto a Parada 4, das linhas 0.910 e a 304.1, atenderá os passageiros rumo aos setores de Indústria e Abastecimento e de Armazenagem Norte - Sia/Saan.

Todos os ônibus são equipados com ar - condicionado e portas dos dois lados, proporcionando mais conforto e segurança aos passageiros. Os veículos deixarão de atender as paradas que ficam nas marginais do centro de Taguatinga.

Com a ampliação do serviço, as linhas 932.1, 0.554 e 0.55 serão desativas devido à sobreposição de trajetos. Suas viagens serão absorvidas pelas linhas 0.300, 0.336 e 0.378.

Atualmente, o boulevard do Túnel Rei Pelé beneficia cerca de 52 mil passageiros diariamente. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a via exclusiva melhora a fluidez do trânsito "A faixa central disponibiliza recuos para os ônibus. Isso representa mais segurança para as pessoas, já que os coletivos não obstruem o trânsito caso precisem parar para embarcar ou desembarcar passageiro”, explica.