Atenção, foliões: bandidos estão de olho nos aparelhos celulares

Segundo a PMDF, no meio da multidão, os ladrões observam as oportunidades para agir - (crédito: Fernando Brito/CB/ DA Press)

Os blocos pré-carnavalescos chegam às ruas da cidades. Mas para brincar na festa, é preciso ficar atento aos objetos pessoais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), no carnaval do ano passado, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, foram registradas 364 ocorrências de furto. Os aparelhos celulares são os objetos mais cobiçados pelos infratores, representando 67% dos itens abstraídos. Andar sempre em grupo, evitar locais mal iluminados, limitar ou evitar bebidas alcoólicas de terceiros são algumas das dicas para evitar ser roubado.

O Capitão Edimar Oliveira, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), afirmou que, durante o carnaval, os ladrões ficam de olho nas oportunidades. "Ande sempre em grupo. Pessoas sozinhas são alvos fáceis para furtos, use bolsos de segurança fechados com zíper ou velcro ou, se for possível, uma doleira. Não aceite bebidas de desconhecidos, evite locais mal iluminados e, obviamente, mantenha-se sempre atento, sobretudo se estiver se locomovendo", indicou.

O psicólogo João Victor Carneiro, 25 anos, já foi furtado em três bloquinhos de carnaval, em anos diferentes, e conta como foi perder o celular novamente no ano passado. "Eu e um grupinho de amigos fomos a um bloquinho em frente à Biblioteca Nacional. Estava bêbado, com um short meio folgado e eu sempre colocava meu celular no bolso da frente. Quando fomos nos locomover para outro bloquinho, bati a mão no bolso e estava sem meu celular. E o pior de tudo é que dentro da capinha estavam minha identidade e meu cartão", explicou.

Prevenção

Levar somente o essencial, utilizar pochetes ou doleiras por baixo da roupa e da fantasia, responsabilizar um amigo de ficar sóbrio (o conhecido amigo da vez), evitar áreas mais isoladas — como paradas de ônibus sem movimento — e locais sem iluminação são algumas das dicas do especialista em segurança pública, Leonardo Sant'Anna. Ele também considera importante desabilitar temporariamente a função de aproximação do cartão de crédito quando for para locais muito aglomerados, pois muitos criminosos andam com máquinas que funcionam por aproximação.

Em um bloquinho de carnaval no Setor Bancário Norte, Maria Gabriela Dias, 21 anos, presenciou o amigo sendo furtado. Os dois estavam em um grupo, quando a jovem percebeu alguém abrindo o ziper da bolsa do colega e retirando o celular. "Tentamos correr atrás dele, mas ele tirou a camisa, se misturou no meio do povão, e sumiu", recorda-se.

Maria Gabriela sentiu uma sensação de insegurança e, para não correr mais riscos, irá tomar providências. "Não tive experiência boa com bolsa, então vou comprar uma "shoulder bag' (pochete) para guardar meu celular lá. Irei prestar mais atenção também, sempre olhando para os lados para observar pessoas que podem com atitudes suspeitas", declarou.

Fui furtado, e agora?

O Delegado-Chefe da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos do DF, João Guilherme Carvalho explicou que após ser furtado, a vítima deve acionar imediatamente a polícia do evento e verificar se há filmagens no local. Após isso, registrar ocorrência policial com a todos detalhes possíveis e com o código de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) do aparelho, que pode ser verificado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou junto à operadora.

O Imei é um número que fica no celular, com 15 dígitos e um código de barras. Ele auxilia o consumidor a comprovar a titularidade do aparelho, rastrear o dispositivo em tempo real por meio de sites ou aplicativos e controlar o sistema remotamente. Para descobrir o código, basta ir no aplicativo do telefone e discar o código *#06# ou procurar na caixa em que o dispositivo foi adquirido.

Apesar de existir outros métodos de localizar o aparelho após ser furtado, o delegado aconselha que o mais seguro é anotar o Imei do celular e ir até a polícia. "Existem aplicativos que podem auxiliar na recuperação de aparelhos, porém, por vezes, não são absolutamente precisos. Pode acontecer de o criminoso deixar o aparelho celular desligado durante um tempo para depois revendê-lo. Inclusive, a PCDF têm obtido muito sucesso na recuperação de aparelhos subtraídos, restituindo-os às vítimas", salientou.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Confira a programação do pré-carnaval

Hoje (22/2)

Suvaquinho da Asa - infantil

Horário: 10h às 15h30

Local: Estacionamento do Espaço Eixo Cultural Ibero-americano, Eixo Monumental - Setor de Divulgação Cultural Lote 02 (RA I - Plano Piloto)

Suvaco da Asa

Horário: 16h às 23h

Local: Estacionamento do Espaço Cultural Ibero-americano, Eixo Monumental - Setor de Divulgação Cultural Lote 02 (RA I - Plano Piloto)

Bloco do Pretinho

Horário: 17h às 02h

Local: Quadra 07 Conjunto D AE - Praça Pública em frente à Escola CEF 01 do Varjão (RA XXIII - Varjão)

Sublimação

Horário: 15h às 18h

Local: Pracinha da Quadra 14 do Park Way (RA XXIV - Park Way)

Trem das Cores

Horário: 15h às 22h

Local: Praça Central - Padre Roque, Núcleo Bandeirante (RA VIII - Núcleo Bandeirante)

Cabeça do Pimpolho

Horário: 14h às 21h

Local: EQN 408/409 - Asa Norte - Estacionamento em frente à Escola Canarinho (RA I - Plano Piloto)

Galo Cego

Horário: 16h às 21h

Local: Setor Bancário Sul - Praça dos Bancários em frente ao antigo BB - Sede 1 (RA I - Plano Piloto)

Amanhã (23/2)

Espreme a Pitanga - O Bloco de Choro do DF

Horário: 14h às 17h

Local: Concentração na Quadra 205/206 Norte (Asa Norte), seguindo em cortejo pelo Eixão Norte até a altura da 208 Norte (RA I - Plano Piloto)

Maria Vai Casoutras

Horário: 13h às 21h

Local: Parque da Cidade - Estacionamento 11 (RA I - Plano Piloto)

