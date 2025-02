O Suvaco da Asa esquenta a folia neste sábado de pré-carnaval

Neste sábado (22/2), o carnaval brasiliense chega com força. O tradicional bloco Suvaco da Asa abre a temporada ao lado do Suvaquinho para os pequenos foliões. O Suvaquinho começa às 10h para a criançada e vai até as 15h. No Eixo Cultural Ibero-Americano, o Suvaco da Asa sai logo depois.

O bloco está na cidade desde 2006. Criado por um grupo composto, na maioria, por jornalistas pernambucanos, os amigos, com saudade do carnaval de Olinda, decidiram instaurar o pré-carnaval na capital. "Como eles moravam na região do Cruzeiro e Sudoeste Econômico, que geograficamente fica abaixo da Asa Sul, apelidaram o bloco de Suvaco da Asa", conta Pablo Feitosa, presidente do bloco.

Para 2025, os blocos decidiram trazer uma homenagem especial a um ponto importante da cultura de Brasília. "Para celebrar essa cultura popular brasileira, a gente resolveu homenagear um ente cultural de Brasília, um dos mais antigos, que é o boi de São Teodoro, que completou no último ano 60 anos de vida, merecia uma homenagem", destaca o presidente.

No Suvaquinho, os pequenos vão ter uma oficina para conhecerem os instrumentos musicais, apresentação do Circo Artetude e Pé de Cerrado e para finalizar, show do grupo Patubatê. Já o Suvaco da Asa, inicia às 15h com Maracatu Zenga Baque de Angola, grupo de Pernambuco, seguido da homenagem ao Boi de Seu Teodoro. O bloco também recebe DJ Laine, DJ La Ursa, Carol Nogueira, Fábio Trummer e Emília Monteiro. A programação deve ser finalizada às 22h.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco