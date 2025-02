Pré-carnaval no DF: confira a programação para este sábado (22/2)

Os foliões podem curtir a festa de carnaval já em fevereiro no Distrito Federal. Com uma programação gratuita e para todos os gostos, o pré-carnaval da capital federal conta com blocos espalhados por toda a cidade. Para este sábado (22/2) a programação tem os blocos Suvaco da Asa, Bloco do Pretinho, Sublimação e Trem das Cores, cofira a lista completa:

Suvaquinho da Asa (Infantil)

· Horário: 10h às 15h30

· Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano, no Eixo Monumental (Plano Piloto)

Bloco Suvaco da Asa

· Horário: 16h às 23h

· Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano, no Eixo Monumental (Plano Piloto)

Bloco do Pretinho

· Horário: 17h às 2h

· Local: Quadra 07, Conjunto D, na praça pública em frente ao CEF 01 do Varjão

Bloco de Carnaval: Sublimação

· Horário: 15h às 18h

· Local: Pracinha da Quadra 14 do Park Way

Bloco Trem das Cores

· Horário: 15h às 22h

· Local: Praça Central – Padre Roque, Núcleo Bandeirante

Bloco da Cabeça do Pimpolho

· Horário: 14h às 21h

· Local: EQN 408/409, no estacionamento em frente à Escola Canarinho (Plano Piloto)

Bloco Galo Cego

· Horário: 16h às 21h

· Local: Setor Bancário Sul, na Praça dos Bancários, em frente ao antigo BB – Sede 1 (Plano Piloto)

Carnaval 2025

Ao todo, serão 62 blocos de rua nos dias oficiais da folia (entre 1º e 4 de março). Os blocos estarão espalhados tanto no Plano Piloto quanto em outras regiões administrativas do Distrito Federal. Neste ano, o circuitos carnavalescos também contam com três Territórios Folia. O público estimado é de 300 mil foliões nos oito blocos tradicionais.

Uma das novidades para a edição deste ano é a tarifa zero, medida que garante transporte público gratuito — ônibus e metrô — durante os dias oficiais de carnaval, iniciando no primeiro dia de março até às 23h59 da terça-feira. O acesso aos transportes será feito mediante apresentação de algum dos cartões que compõem o sistema de bilhetagem do BRB mobilidade (cartão mobilidade, vale-transporte, idoso, PLE, cartão especial (PCD).

Para os foliões que usarão o cartão de crédito, não será cobrada tarifa. Além disso, a pasta está preparando a programação especial de linhas e horários que vão facilitar os deslocamentos dos passageiros para os blocos e festas nos dias oficiais de carnaval.

No que diz respeito à segurança, serão instalados mapas e sinalizações para orientar o público e evitar aglomerações nos Territórios Folia, que têm previsão de receber mais de 50 mil foliões por circuito. Esses locais contarão com palcos de alta qualidade, áreas de alimentação acessíveis, banheiros e espaços de convivência.

A segurança contará com o apoio de equipes especializadas, em colaboração com entidades públicas, para garantir um ambiente harmonioso e seguro. A proposta vai além de apenas prevenir conflitos; o objetivo é criar áreas acolhedoras onde cada folião se sinta parte dessa grandiosa festa.

Premiação

A 8ª edição do CB Folia 2025 vai premiar os melhores do carnaval da cidade. Promovida pelo Correio Braziliense, a iniciativa celebra os blocos mais vibrantes e os momentos mais marcantes da grande festa popular, valorizando e divulgando a cultura carnavalesca da cidade. Uma comissão julgadora — composta de profissionais da área de jornalismo escolhidos pelos organizadores — vai escolher o 1º, o 2º e o 3º lugares nas categorias Melhor Bloco de Rua, Melhor Fantasia (adulto), Melhor Fantasia (infantil) e Melhor Momento. O público também poderá participar, escolhendo o Melhor Bloco de Rua. A votação popular começa em 20 de fevereiro e termina em 5 de março, exclusivamente no site do jornal.



*Com informações da Agência Brasília