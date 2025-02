Canção vencedora do Concurso de Marchinhas do Pacotão fala de prisão e anistia

Concurso de Marchinhas do Bloco Pacotão - (crédito: Divulgação)

O tradicional Concurso de Marchinhas, realizado pelo Bloco Pacotão, aconteceu na tarde deste sábado (15/2) no Conic e elegeu uma canção composta por Cicinho Filisteus e Wilsinho Red como a melhor marchinha carnavalesca. A música vencedora fala sobre prisão e anistia (confira a letra completa abaixo). A premiação dá ao vencedor o direito de puxar o bloco no dia do carnaval de rua. Cerca de 15 grupos de marchinhas estiveram presentes para concorrer e o vencedor foi escolhido por um júri composto por sete pessoas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Alegria, vida e inteligência. Essa é a graça do Pacotão. Olha como estão as coisas. O povo precisa se ajudar e o carnaval é um patrimônio, um bem do povo. Por isso estamos aqui”, disse Cícero Ferreira, o Cicinho Filisteus, compositor da marchinha vencedora.

Para Paulo Roberto Miranda, 70 anos, um dos pioneiros do Pacotão, o que torna a história da folia tão especial é o seu propósito e sua jornada até aqui. “Queremos falar de democracia, mais do que nunca. Estamos aqui, sobretudo, para não repetir o que nos aconteceu no passado. Tudo aquilo que não pode voltar”, comenta.

Confira abaixo a letra completa:

Toc,Toc, Toc

Polícia Federal

Prende Bolsonaro e

seu General.

Bis

Ainda estou aqui

Preso como patriota

Esperando o Messias chegar

Para a Papuda governar

Anistia não

Anistia não

Quero meu mito

Comigo na prisão.