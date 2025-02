Previsão do tempo: domingo de calor e sol com máxima de 32°C no DF

Domingo de muito sol e calor no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chances de chuva para hoje (16/2), são pequenas. Entretanto, podem acontecer de forma isolada em alguns pontos de Brasília. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 19°C no Plano Piloto, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C ao longo do dia.

Segundo Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, a umidade relativa do ar deve variar de 35% a 95%. “O aquecimento diurno deve intensificar a nebulosidade no DF. Assim, apesar de pequenas as chances, talvez possa chover a partir da tarde”, comenta. No entanto, o domingo que começou com sol entre poucas nuvens, deve permanecer igual sem que o calorão dê trégua aos brasilienses até o fim do dia.

E a tendência é de que as temperaturas fiquem mais altas no decorrer da semana. Na quarta-feira (19/2), por exemplo, a expectativa é de que os termômetros alcancem a casa dos 35°C, com a umidade relativa do ar variando entre 20% a 80%. Por isso, é bom se preparar e ficar com a garrafinha de água perto, além de passar bastante protetor solar.