Estudante atacado por abelhas pode voltar a respirar sem aparelhos em breve

O adolescente atacado por abelhas na Fercal apresenta melhora progressiva no quadro de saúde. A informação foi dada em um boletim médico divulgado nesta terça-feira (18/2) pelo Hospital Home, onde Vitor Hugo Ferreira Duarte, de 14 anos, segue internado, após tomar cerca de 4.500 ferroadas dos insetos ao pisar em uma colmeia numa região de mata próxima ao Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, na Fercal. O caso ocorreu na última sexta-feira (14/2).

Leia também: Adolescente atacado por enxame de abelhas segue internado

Segundo o hospital, a função renal do adolescente tem evoluído de forma favorável, e os médicos preveem que ele poderá ser extubado e ter o suporte ventilatório retirado nas próximas 48 horas. No entanto, ainda não há estimativa para alta da UTI. “O paciente segue sob cuidados intensivos, com monitoramento constante da equipe médica e multiprofissional”, informaram o coordenador médico da UTI, Dr. Rubens Ribeiro, e o diretor médico do hospital, Dr. Cícero Henrique Dantas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O ataque

Vitor Hugo foi atacado por abelhas na última sexta-feira (14/2), enquanto jogava futebol com amigos na escola. A bola caiu em uma área de mata ao lado da quadra e, ao descer a ribanceira para buscá-la, o jovem acabou pisando em um pneu onde a colmeia estava escondida. Os insetos se alvoroçaram e cobriram o estudante com milhares de ferroadas.

A tia do adolescente, Letícia Araújo, 44 anos, estava trabalhando na Unidade Básica de Saúde (UBS) 03 da Fercal quando recebeu uma ligação da filha, Laura Araújo Barbosa, 13 anos, colega de turma de Vitor. “Minha filha me ligou e falou ‘mãe, socorro, socorro! O Vitor caiu e as abelhas estão nele!’”, relatou Letícia.

Ao chegar ao local, a cena era desesperadora. “O Vitor estava mais afastado, dando sinal com a mão, pedindo ajuda. A merendeira da escola tentava alcançá-lo, enquanto outras pessoas jogavam água para tentar afastar as abelhas, mas o enxame não dispersava”, disse a tia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) foi acionado e encaminhou Vitor para a UBS 03 da Fercal. De lá, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho e, posteriormente, transferido ao Hospital Home. O veneno das abelhas causou uma reação severa no organismo do adolescente, afetando especialmente os rins. Ele foi mantido sedado e recebendo grandes volumes de soro para ajudar na eliminação do veneno.

Desde o incidente, a Secretaria de Educação informou que tem acompanhado o caso e prestado suporte à família do estudante.