Resistência: mulher vence prova que durou quatro dias e leva iPhone

Auxiliar de serviços gerais vence prova de resistência e leva iPhone no Gama - (crédito: Coisas do Gama/Divulgação)

A auxiliar de serviços gerais Laysa Neoptolemos, de 29 anos, protagonizou um feito impressionante ao vencer uma "prova de resistência" que durou quase 69 horas ininterruptas. A moradora do Gama ficou com a mão sob uma da mesa por quatro dias ininterruptos e conquistou o título de campeã da competição promovida pela loja de tecnologia I Have, recém-inaugurada na região administrativa.

A competição, que começou no último sábado (15/2) às 14h38, chegou ao fim nesta terça (18/2) às 11h29. Como prêmio pela determinação e resistência, Laysa levou para casa um Iphone 16, avaliado em R$ 7.500. A prova tinha como objetivo desafiar os limites físicos e mentais dos 20 participantes que estavam na disputa.

Reality



Nas redes sociais, internautas parabenizaram Laysa e compararam sua conquista às icônicas provas de resistência do Big Brother Brasil. Uma das disputas mais lembradas foi a prova de resistência mais longa da história do reality, realizada em abril de 2018. Na ocasião, Ana Clara e Kaysar permaneceram por quase 43 horas na disputa, até que a produção do programa decidiu encerrar a prova e declarar empate por motivos de saúde.