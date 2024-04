Conheça os destinos preferidos dos famosos na Chapada dos Veadeiros

A 260 quilômetros de Brasília está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, lugar em que turistas vão à procura de paz e tranquilidade. No mundo dos famosos não é diferente: o local é explorado como forma de se conectar com a natureza e algumas doses de adrenalina. De acordo com guias, em Goiás, as atrações turísticas mais procuradas são: Cachoeira Santa Bárbara e o Vale da Lua. A guia e brigadista Lusimar Marinha conta ao Correio que já guiou muitos famosos, entre eles, a cantora Carla Pérez.

Famosos



Carolina Dieckmann registrou nas redes sociais momentos de descanso na cachoeira Santa Bárbara. Na legenda de uma das fotos, a atriz comenta sobre a beleza do local. “Não sei explicar a cor dessa água, não sei contar em palavras o meu dia, não sei dizer felicidade basta, não sei se agradeci o suficiente. Diante do extraordinário tudo parece pouco, estou transbordando”, escreveu.



Jesus Luz também esteve presente na cachoeira Santa Bárbara em abril de 2023. Nas redes sociais, o Dj e modelo elogiou a beleza do lugar. "Hoje foi dia de ser abençoado por Santa Bárbara! Uma das cachoeiras mais lindas da Chapada!", diz.

A cantora Mariana Nolasco, em março deste ano, marcou presença em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, com fotos na cachoeira e exaltando a beleza do lugar.

Aline Campos, durante férias em janeiro, curtiu as belezas da Chapada dos Veadeiros. A atriz e modelo publicou sequência de momentos em contato com a natureza.

Em uma das férias em 2022, Juliana Paes compartilhou cliques nas redes sociais em viagem realizada para a Chapada dos Veadeiros em Goiás. "Já falei que estou no paraíso? Ahhhhhh sério, eu tô deslumbrada", escreve a atriz.

Aviso

Durante os períodos de chuva, é importante lembrar e ressaltar os cuidados necessários para a diversão. Nessa época, o volume de água se eleva com força e é preciso estar atento à força da correnteza. Também é importante tomar conhecimento do local antes do salto ou do mergulho. De acordo com o guia e brigadista Alex Kalabura, a melhor época para visitar o local é na seca. No período de chuva, sempre estar acompanhado de guia ou de pessoas que conheçam o local.