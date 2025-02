Pitbull solto ataca moradora e causa fratura exposta em Samambaia

Um cachorro da raça pitbull vem aterrorizando os moradores da quadra 429 de Samambaia. Luzia Almeida, de 60 anos, moradora da região, foi atacada pelo animal e sofreu uma fratura exposta no braço, precisando passar por uma cirurgia na última terça-feira (19/2). A vizinhança desconhece o dono do cachorro, que circula sem focinheira.

“Eu saí por volta das 22h com minha cachorrinha, que é vira-lata, e dei uma volta por um terreno próximo. Na volta, me deparei com esse pitbull na porta da minha casa, e ele veio com tudo para cima de mim, me derrubando no chão. Com a queda, sofri uma fratura exposta. Minha cachorrinha conseguiu se soltar da coleira e fugir. Mesmo com muita dificuldade, consegui me levantar, abrir o portão e entrar com ela”, relata Luzia.

Ainda segundo ela, outros moradores vivem com medo de sair para passear com seus cães. “Ele está solto, ninguém sabe de quem é esse cachorro. Ele corre atrás das pessoas e tenta atacar os animais”, conta.

Luzia precisou de oito parafusos no braço esquerdo e uma placa para fixar os ossos. “Estou sem poder fazer nada. Sempre fui uma pessoa ativa, frequentava academia, e agora o médico me disse que precisarei de pelo menos 30 dias de repouso. Sem falar no desconforto, dói demais”, desabafa. “Além disso, fica o trauma. Ele poderia ter matado minha cachorrinha, que foi resgatada da rua”, conclui.









Luzia abriu um boletim de ocorrência na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia).