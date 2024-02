A rodovia Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) vai ter o asfalto substituído por pavimento rígido de concreto. A informação foi confirmada pelo secretário de Governo do DF, José Humberto Pires, durante uma reunião com a diretoria do Sindicato da Indústria da Construção do Distrito Federal (Sinduscon-DF). A obra ainda não tem previsão de início. Recentemente, o GDF fez a mesma substituição na via Estrutural.



Segundo José Humberto, a obra ainda será licitada. “Queremos licitar essa obra até o meado do ano [de 2024]. Tivemos que refazer o projeto e vai ter mais uma faixa. Ali é o corredor do BRT Oeste, que a gente vai complementar”, afirmou o secretário na reunião que ocorreu na terça-feira (6/2). A estimativa é que, em média, 175 mil pessoas são transportadas apenas na faixa exclusiva para ônibus, táxi e transporte escolar da EPNB.

Para o presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Valadão Júnior, a substituição vai garantir desenvolvimento local e qualidade de vida para a população. “Essa nova obra na EPNB vai garantir que a via tenha a qualidade necessária para os motoristas trafegarem com o maior conforto possível, assim como os passageiros do transporte coletivo e a população que necessita dessa via”, ressaltou.

Nova Estrutural

A nova pavimentação da Via Estrutural foi inaugurada no dia 16 de dezembro do ano passado. O trânsito foi liberado nos dois sentidos. A estrada passou por reforma para colocação de pavimentação de concreto rígido na pista. A obra durou um ano e custou aproximadamente R$ 80 milhões.

Com informações da Sinduscon-DF



