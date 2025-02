Ibaneis espera mais agilidade para resolver os gargalos da saúde do DF

Após pedido de demissão de Lucilene Florêncio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (20/2), o até então presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, assumiu a pasta.

Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha (MDB) declarou que, com o novo secretário no comando do posto, a expectativa é que os problemas da saúde sejam resolvidos com mais celeridade.

“Juracy é médico e gestor, vai imprimir um ritmo maior na solução dos gargalos da saúde”, destacou o governador.

À reportagem, o governador também elogiou o trabalho feito por Lucilene. “Ela fez um trabalho dedicado à melhoria da saúde”, disse.

Juracy estava no comando do Iges-DF desde 2023.