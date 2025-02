Secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio pede demissão; Juracy Lacerda assume

Secretaria de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, pede demissão do cargo - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A secretária de Saúde Lucilene Florêncio, pediu demissão do cargo na manhã desta quinta-feira (20/2). O Correio apurou que a médica de carreira tomou a decisão na segunda (17/2), mas só oficializou hoje, em reunião com o governador Ibaneis Rocha (MDB). Juracy Lacerda assume a pasta no lugar dela. Juracy é o atual diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Ao governador, ela alegou cansaço. "Aquilo lá é uma máquina de moer gente e ela disse que estava cansada. Ela já vinha trabalhando pesado na Ceilândia, pegou o fim da pandemia e depois veio a (epidemia de) dengue, ano passado. O governador tem um carinho e um reconhecimento muito grande pelo trabalho dela", disse ao Correio uma fonte próxima de Ibaneis.

A ginecologista e obstetra Lucilene Florêncio assumiu a Secretaria de Saúde em junho de 2022. Ela é funcinária de carreira e trabalhava na pasta desde 1999, acumulando vasta experiência em gestão.

Aguarde mais informações