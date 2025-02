Homem que matou 'amigo' com golpes de enxada no ano-novo é condenado

Após matar o "amigo" com golpes de enxada na virada de 2023 para 2024, o assassino Elias Júnior Lima da Silva foi condenado pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, nessa quarta-feira (19/1), a 12 anos de prisão. A vítima, Diego Pereira Meireles, foi ameaçada e golpeada, pelas costas, após um desentendimento com o condenado, na festa em que os dois estavam com outros amigos.

Elias foi condenado por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a atingiu com um golpe na cabeça enquanto ela estava de costas. O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu no final do dia 1º de janeiro de 2024, no Núcleo Rural Boa Esperança, localizado no INCRA-09, em Ceilândia (DF). Consta ainda da denúncia que Diego, Elias e mais algumas pessoas passaram a noite do dia 31 de dezembro de 2023 e o dia 1º de janeiro de 2024 consumindo bebida alcoólica.

Em determinado momento, houve desentendimento e Elias ameaçou a vítima. Posteriormente, quando percebeu que as pessoas haviam se dispersado e que Diego estava de costas, o assassino armou-se com uma enxada e atacou a vítima com um violento golpe na cabeça. Apesar de socorrida, a vítima moreu dias depois.

Elias respondeu ao processo preso, então poderá recorrer da sentença em liberdade.