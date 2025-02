"Agradeço o trabalho de Lucilene Florêncio", diz Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em manifestação publicada nas redes sociais, agradeceu o trabalho de Lucilene Florêncio na Secretaria de Saúde do DF. A médica oficializou, nesta quinta-feira (20/2), o pedido de demissão do cargo de secretária de Saúde. A ginecologista e obstetra assumiu a pasta em junho de 2022. Ela é funcionária de carreira desde 1999.

Fontes ligadas ao governador disseram ao Correio que a médica alegou cansaço. "Ela já vinha trabalhando pesado na Ceilândia, pegou o fim da pandemia e depois veio a (epidemia de) dengue, ano passado", relataram as fontes. Elas também afirmaram que "o governador tem um carinho e um reconhecimento muito grande pelo trabalho dela".

Na publicação o governador também anunciou o diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Juracy Lacerda, como o novo secretário. Além de Cleber Monteiro, que atualmente é diretor vice-presidente do Iges-DF, como o substituto de Lacerda.

Anuncio o médico Juracy Cavalcante como nosso novo secretário de Saúde do Distrito Federal. Ele assume no lugar da médica e minha amiga Lucilene Florêncio, que estava à frente da pasta desde 2022. Para o cargo de diretor-presidente do IgesDF, anuncio Cleber Monteiro, que… February 20, 2025

Juracy formou-se em medicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos e é pós-graduação em gestão hospitalar e operacional pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Assumiu o cargo de diretor-presidente do IGES-DF em 13 de abril de 2023, depois de ser sabatinado pela Câmara Legislativa.