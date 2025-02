76% da população do DF nunca foi a um concerto, aponta pesquisa

De acordo com a pesquisa Cultura nas Capitais, realizada pela JLeiva Cultura & Esporte (com patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Itaú, e parceria da Fundação Itaú), 76% da população do DF nunca foi a um concerto. O índice está acima da média de todas as capitais, que é de 71%.

O levantamento foi realizado por meio de entrevistas com 19,5 mil moradores das capitais brasileiras. Ele leva em conta as diferentes atividades culturais consumidas pela população de determinada localidade.

Resultados da pesquisa Cultura nas Capitais 2024 para o DF (foto: Cultura nas Capitais/Reprodução)

Os livros foram a atividade cultural mais acessada pelos brasilienses em 2024, segundo a pesquisa. 60% das pessoas tiveram acesso à leitura. Enquanto isso, 16% da população do DF nunca teve acesso a livros.

A segunda atividade mais praticada na capital federal são os jogos eletrônicos. 49% das pessoas disseram ter tido acesso a jogos no último ano. 34%, porém, alegou nunca ter jogado um jogo eletrônico.

Exatos 45% dos moradores Distrito Federal nunca foram a um museu, número que está acima da média nacional, de 36%. 33% nunca foram a uma festa popular.

Todos os resultados podem ser acessados no site da pesquisa.