Acervo digital de Lucio Costa será compartilhado com Portugal

Acordo foi assinado durante reunião no gabinete do governador Ibaneis Rocha com autoridades de Portugal e do DF - (crédito: Renato Alves/ Agência Brasília )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta terça-feira (18/2), um acordo com Portugal para compartilhar um acervo digital do arquiteto e Urbanista Lucio Costa. O compilado reunirá plantas, esboços, correspondências, fotografias, publicações e outros materiais de relevância histórica e cultural. O objetivo é facilitar pesquisas acadêmicas, exposições e intercâmbio de conhecimentos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A assinatura ocorreu no gabinete do governador, que conduziu a reunião com a ministra da Cultura de Portugal, Dalila Rodrigues; o diretor-executivo da Casa da Arquitectura (Portugal), Nuno Sampaio; o superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal(ArPDF), Adalberto Scigliano; o secretário-executivo da Secretaria de Relações Internacionais (Serinter-DF), Paulo Cesar Pagi Chaves; e Julieta Sobral, neta de Lucio Costa.

Para Ibaneis, o tratado é importante por preservar a memória de quem, ao lado de Oscar Niemeyer e tantas outras pessoas, construiu uma das mais belas capitais do mundo. “O motivo desse encontro é importante para a história do DF”, declarou.

Leia também: Tombamento do Teatro Dulcina de Moraes é revalidado

“Está sendo feita a troca, assinamos esse termo de compromisso, um convênio entre Portugal e Brasília, para que a gente traga o acervo de Lucio Costa que estava junto da Casa da Arquitectura de Portugal”, disse o governador. “São mais de 3 mil documentos que serão trocados para ter aprimorada a memória da construção de Brasília. A população do DF ganha mais esse presente para a nossa cultura”, acrescentou.

Segundo o superintendente do ArPDF, o gesto compõe uma série de ações em comemoração aos 40 anos do Arquivo Público e dos 65 anos de Brasília. “Há três anos, nós conversamos com a família, com a Casa de Arquitectura de Portugal, e sempre houve interesse mútuo em fazer com que esses acervos se encontrassem, porque eles se complementam; com isso, nós conseguimos oferecer à população do Brasil, de Brasília e também da Europa e do mundo um acervo completo e rico sobre Lucio Costa, que é um dos grandes nomes da arquitetura mundial”, afirmou.

Leia também: A história que o Museu do Catetinho conta

“O Distrito Federal dá um passo importante na área de cooperação internacional para o resgate de sua própria história. Com este documento assinado hoje pelo governador Ibaneis Rocha, Brasília e Lisboa só têm a ganhar com o compartilhamento do acervo de Lucio Costa entre as duas cidades de forma mais célere e dinâmica”, apontou o secretário-executivo de Relações Internacionais, Paulo Cesar Chaves.

*Com informações da Agência Brasília