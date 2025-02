Meninas da rede pública de ensino viverão experiência de liderança

O Governo do Distrito Federal (GDF) apresentou um projeto em prol da igualdade de gênero e da participação feminina na sociedade. O “Meninas em Ação”, lançado nesta segunda (17), propôs o lançamento de uma revista com artigos e textos que promovam o empoderamento feminino e o acesso de meninas estudantes da rede pública a cargos e funções dentro e fora do governo.

O programa, que será realizado entre os meses em março e outubro, foi fundado pela Secretaria de Relações Internacionais do DF (Serinter), com as parcerias das secretarias de Educação e da Mulher. Meninas em Ação é inspirado em uma iniciativa da organização Plan International, criadora do movimento Girls take over, que oferece a meninas de todo o mundo a oportunidade de experimentar posições de liderança.

Durante um dia, trinta meninas de três escolas públicas selecionadas terão a chance de acompanhar embaixadoras, vice-governadora, primeira-dama, secretárias, empresárias e diretoras de jornais. A intenção é transformar a iniciativa em um programa de governo para ser desenvolvido nos próximos anos e contemplar mais escolas e estudantes.

A Secretária da Mulher, Gisele Ferreira, afirmou que é fundamental levar a discussão da igualdade de gênero para as escolas e disse que projetos educativos apresentam bons resultados na rede pública.

Para o encerramento do projeto, está previsto um bate-papo com a presença da secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixadora Maria Laura da Rocha, primeira mulher a ocupar o cargo no Itamaraty em 200 anos.