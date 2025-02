Celina repudia surra de estudantes em professor em Planaltina

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), condenou, nesta quarta-feira (19/2), o espancamento de um professor com deficiência visual por três alunos do ensino médio do Centro Educacional Vale do Amanhecer, na terça-feira (18/2), em Planaltina. Durante uma coletiva de imprensa, após abertura da 94ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), ela considerou o episódio como "inadmissível" e afirmou que a Secretaria de Segurança Pública está acompanhando o caso.



"É inadmissível qualquer tipo de violência contra qualquer servidor, principalmente os nossos professores, que têm uma missão maravilhosa e são totalmente empenhados na formação dos alunos", declarou. Celina destacou que o episódio está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, já que os agressores são menores de idade, e pela Secretaria de Segurança a fim de evitar episódios semelhantes.

Celular foi pivô

O incidente ocorreu à noite numa na parada de ônibus próxima à escola frequentada pelos dois estudantes que agrediram o educador. Segundo relatos, o ataque dos jovens teria sido motivada pela recusa deles em guardar seus aparelhos telefônicos durante a aula. Segundo a vítima, os golpes só cessaram quando um motorista de ônibus interveio e prestou socorro.

Diante do ocorrido, Celina reforçou a importância da proibição do uso de celulares em sala de aula, medida aprovada pelo Congresso Nacional.

"As famílias vão ter que se adaptar a esse novo momento. Está provado que o uso de celular prejudica muito o aprendizado. Não adianta ir para a escola se não quer aprender", pontuou.

A vice-governadora afirmou que o Executivo local continuará atuando para garantir a segurança dos professores e alunos nas escolas da rede pública. "Vamos continuar firmes e não vamos permitir celular na sala de aula", concluiu.