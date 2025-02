Alunos que agrediram professor são transferidos de escola

Correio que, por razões de segurança, o professor e os A Coordenação Regional de Ensino de Planaltina confirmou aoque, por razões de segurança, o professor e os estudantes envolvidos no episódio de agressão na última terça-feira (18/2) foram transferidos para outras escolas da região.

A regional destacou que não informará mais detalhes para preservar os envolvidos no caso, uma vez que os estudantes são menores de idade, e essas informações são tratadas com o sigilo legal preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) ficou responsável por investigar o ocorrido.

Procurada pelo Correio, a DCA informou que o episódio está sendo apurado e que a unidade se manifestará quando o inquérito for finalizado. "Não há prazo definido para isso. Depende do andamento das investigações", finalizaram.

Na quarta-feira (19/2), o professor disse, em entrevista exclusiva ao Correio, que havia sido transferido e que começa a lecionar na nova unidade nesta semana.

Relembre o caso

"Vai me devolver o celular ou a gente vai resolver de outra maneira?", teria indagado um estudante ao professor após ser flagrado com o aparelho em sala de aula e ter o objeto confiscado. Na terça-feira (18/2), o docente, deficiente visual, foi agredido com quatro socos, desferidos por dois alunos, em um ponto de ônibus próximo à escola, em Planaltina. O motivo da agressão teria sido a atitude do professor de fazer cumprir a lei que determina a proibição de celulares na sala de aula.

A determinação da escola é de que os alunos coloquem o celular todo dia em bolsas lacradas e entreguem à diretoria no início do turno. No entanto, durante a aula, o professor flagrou o aluno com o aparelho e avisou à diretoria, que confiscou o telefone. Revoltado, o estudante teria ameaçado o professor, pois queria que o docente devolvesse o celular a ele antes do fim das aulas. "Foi você, né, seu 'cagoeta'?", teria questionado o aluno após ser obrigado a entregar o aparelho à diretoria.

Na saída da escola, o professor pegou o mesmo ônibus que o aluno e, ao descerem da condução, o estudante, de 17 anos, e outro aluno da mesma idade, passaram a seguir o docente. Os alunos deram o primeiro soco na cabeça dele, pelas costas. O segundo soco foi nas costas, o terceiro na nuca e o quarto, no olho direito. "Eu tenho deficiência visual justamente nesse olho, que agora está mais sensível ainda à luz", relatou o docente ao Correio, consternado e com a voz trêmula.