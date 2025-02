Presidente e vice do Colégio de Corregedoras e Corregedores visitam Correio

Da esquerda para a direita: o advogado Raul Saboia; o presidente do Correio, Guilherme Machado; os desembargadores Gilberto Barbosa e Luiz Antônio Zanini Fornerolli; e a secretária-geral do CCOGE, Luana Trindade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense recebeu, nesta quinta-feira (20/2), a visita dos desembargadores Gilberto Barbosa, atual corregedor-geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), e Luiz Antônio Zanini Fornerolli, corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Os magistrados estiveram acompanhados da secretária-geral do Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE), Luana Trindade.

Eles participaram de uma reunião com o presidente do Correio, Guilherme Machado, e advogado Raul Saboia.

No mesmo dia, em cerimônia promovida no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Gilberto Barbosa tomou posse como presidente do CCOGE, assumindo a missão de coordenar as ações do Colégio e fortalecer a atuação das corregedorias no país. O cargo de vice-presidente será ocupado por Luiz Antônio Zanini Fornerolli.

