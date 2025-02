Detran registra menos flagrantes de motorista embriagados no DF em 2024

De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a população tem se conscientizado cada vez mais sobre os riscos de beber e dirigir. Equipes de policiamento e fiscalização de trânsito relatam que os frequentadores de bares e baladas têm optado com maior frequência por alternativas de transporte, o que tem contribuído significativamente para a redução do número de motoristas flagrados dirigindo sob a influência de álcool.

Os registros do Detran mostram que, em 2024, 20.812 condutores foram autuados por beber e dirigir, enquanto, em 2023, foram registrados 26.422 flagrantes — uma redução de 21%. Os dados abrangem todas as autuações realizadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização do trânsito no Distrito Federal.

Suspensão do direito de dirigir

Desde o ano passado o Detran-DF tem intensificado a instauração de processos de suspensão do direito de dirigir para condutores que infringem a legislação, como forma de prevenir acidentes. Em 2024, o número de motoristas que tiveram a CNH suspensa por infrações previstas nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro triplicou, chegando a 7.954 casos – um aumento de 207% em relação a 2023, quando 2.592 condutores tiveram o direito de dirigir suspenso.

Segundo o órgão esse crescimento no número de suspensões está relacionado à implementação do sistema Sober, uma solução tecnológica abrangente que permite identificar condutores sujeitos à suspensão – seja por infrações que, por si só, preveem essa penalidade, seja por atingirem o limite de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) previsto na legislação. O sistema também auxilia na criação, notificação e gestão de prazos dos processos de suspensão, tornando o trabalho da Gerência de Registro e Controle de Penalidades (Gerpen) mais ágil e eficiente.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)