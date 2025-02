Vítima aplica mesmo golpe em bandido para recuperar a moto roubada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prenderam um homem acusado de furtar uma motocicleta, nesta quinta-feira, (20/2), em Planaltina. O veículo foi furtado após um morador de Novo Gama anunciá-lo em um site de comércio eletrônico. O criminoso se passou por um comprador e pediu para ver a moto pessoalmente. Após ganhar a confiança do vendedor ele pediu para fazer um test drive e realizou o furto.

Para recuperar sua moto, a vítima utilizou a mesma tática do criminoso. Ao ver sua moto anunciada para venda no mesmo site, ele se passou por um cliente e combinou um encontro no estacionamento de um hipermercado em Planaltina. Antes de comparecer ao local ele acionou a PMGO, que imediatamente comunicou a PMDF.

No local combinado, os policiais abordaram o suspeito e recuperaram a motocicleta furtada. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 16ª Delegacia para registro da ocorrência.