LAB Bibliotecas Renato Russo inaugura segunda unidade do projeto no DF

O projeto Bibliotecas Renato Russo inaugura a segunda unidade da iniciativa da organização social Amigos da Vida nesta sexta-feira (21/2). O projeto tem como objetivo incentivar a leitura, promover a defesa dos direitos humanos e homenagear o cantor Renato Russo, fundador da banda Legião Urbana que faleceu em 1996.

O Lab Bibliotecas Renato Russo atua na reforma e modernização de bibliotecas em escolas públicas de ensino médio do DF, transformando esses espaços em ambientes dinâmicos e tecnológicos. Com a implementação do LAB, os alunos têm acesso não apenas a livros para leitura e pesquisa, mas também a recursos digitais, como computadores conectados à internet. Essas melhorias tornam a biblioteca mais moderna, acessível e atrativa para os estudantes, incentivando o aprendizado e a pesquisa de forma integrada.

A primeira unidade do projeto foi inaugurada em 2024 no CED 14 de Ceilândia, com o patrocínio do Instituto CNP Brasil. No local, foram instaladas sinalizações em braille para garantir maior acessibilidade.

Enquanto a escola passava por reformas, o projeto promoveu oficinas de Desenho Arquitetônico e Urbanístico, Oralidade e Leitura Dramática, além de Ilustração e Desenho Criativo. Como resultado, os participantes produziram um belo livro ilustrado, distribuído a cada um deles como um exemplar especial.

De maneira pontual, também foram realizadas palestras com temas sugeridos pela escola, entre eles: Saúde com o Corpo, Letramento Racial, Gênero e Sexualidade e Malefícios do Cigarro Eletrônico. Todas as atividades contaram com tradutor de libras.

A iniciativa é patrocinada pelo Instituto CNP Brasil por meio de incentivo fiscal do Governo Federal. Ao longo de 12 anos de atuação, a associação já implementou 14 brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal, além de duas bibliotecas e três LAB Bibliotecas em escolas da rede de ensino do DF, promovendo o acesso à leitura e ao conhecimento em diversos espaços.

Amigos da Vida

Com 22 anos de atuação, a ONG Amigos da Vida trabalha em todo o Distrito Federal na defesa dos direitos humanos. A organização é presidida por Christiano Ramos, ativista e soropositivo, que dedica sua vida à luta pelos direitos das pessoas que vivem com HIV.

Atuante, inquieto e persistente, Christiano Ramos é uma referência na cidade quando o assunto é HIV/Aids. Inspirado pelo período em que esteve hospitalizado após descobrir sua soropositividade em 1987, ele idealizou e implementou 14 brinquedotecas em hospitais da rede pública do DF, oferecendo às crianças um espaço lúdico e acolhedor em meio aos desafios de uma doença crônica.

Todas as brinquedotecas levam o nome do artista Renato Russo, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Brasília, de onde projetou seu talento para o Brasil e o mundo.